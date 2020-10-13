من هم أعداء الحزب؟ - مازن الحسوني

2020/10/13 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني لازلت مقتنعأ بأن الحزب الشيوعي العراقي هو الكيان السياسي الوحيد والحاضر الأن بالساحة السياسية العراقية القادر على الوقوف بوجه أحزاب الفساد والمحاصصة بمختلف أنواعها وبالتعاون مع القوى الوطنية والمدنية لبناء مجتمع العدالة والحرية الذي ينشده الجميع .حتى الأنتفاضة التشرينية بعظمتها والتي هزت عرش الفاسدين والمتحاصصين لكنها لم تبلور لحد اليوم تنظيمأ سياسيأ قادرأ على قيادة هذه الجموع من الشباب .لكن ل ......





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