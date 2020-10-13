19 عاما بعد خطاب -أجذير- وماذا بعد...؟ - سعيدي المولودي

2020/10/13 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيدي_المولودي 19 عاما بعد خطاب "أجذير"وماذا بعد..؟مع سنة 2020 تكون انقضت تسعة عشر عاما كاملة على الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم17 اكتوبر 2001 بأجذير بأعالي الأطلس المتوسط، واعلن فيه الاعتراف والإقرار باللغة والثقافة الأمازيغية كإحدى مقومات التاريخ الجمعي لبلادنا، وإحدى المكونات الأساسية لثقافتنا الوطنية، وهو قرار لم يشهد تاريخ المغرب الأقصى مثيلا له حتى في ظل سيادة الامبراطوريات أو السلالات ......





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