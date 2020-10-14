ألمانيا تحول هزيمتها لتعادل إيجابي بثلاثية أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

2020/10/14 | 00:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} حول المنتخب الألماني هزيمته إلى تعادل إيجابي أمام نظيره السويسري في منافسات دوري الأمم الأوروبية بنتيجة {3-3}.

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