التعليم تعفي الطلبة بنسبة 50% من أجور التعليم الموازي

2020/10/14 | 00:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50 % من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم أبناءنا الطلبة ويحقق المصلحة […]

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