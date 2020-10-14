رسن خارج أسوار بيرسبوليس الايراني ويعد جمهوره بكشف الأسباب

2020/10/14 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن نجم المنتخب الوطني ونادي بيرسبوليس الايراني، رسمياً إنتهاء مشواره مع ناديه.

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