السيد الصدر يعلن 3 مواثيق تهدف لعودة الامن للشعب

2020/10/14 | 00:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نشر رئيس التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ثلاثة مواثيق تهدف لعودة الأمن والأمان للشعب، مبيناً أن العراق في خطر.

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