السيد الصدر: أسعى لكتابة مواثيق السلام التي سترجع للشعب أمنه وأمانه

2020/10/14 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة تكشف تفاصيل استضافة وزير العمل في البرلمان

كشفت النائب عن ائتلاف النصر هدى سجاد،اليوم الثلاثاء، عن أن وزير العمل عادل الركابي وعد بمراجعة العقود ،وتصحيح الأخطاء في أثناء حضوره جلسة مجلس النواب ،وإيضاحه بشأن العقود التي أبرمتها الوزارة السابقة.

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