بشار رسن يعلن رحيله عن بيرسبوليس

2020/10/14 | 00:55 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن، رحيله عن صفوف فريقه بيرسبوليس الايراني بعد ثلاث سنوات قضاها مع الفريق.

رسن اعلن قرار رحيله عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" وودع الجماهير، مبيناً انه لم يتوصل الى اتفاق مع فريقه بشأن مستحقاته المالية.وقضى رسن ثلاث مواسم مع الاحمر الايراني وحقق معه لقب الدوري الايراني ثلاثة مواسم متتالية، فيما بلغ نهائي دوري ابطال آسيا مرتين.

ومن المؤمل ان يوقع رسن على عقد انضمامه لصفوف قطر القطري خلال الايام القليلة المقبلة.

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