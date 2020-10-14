2020/10/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد الخفاجي مَنْ منّا يستطيع أنْ يتنبأ بخارطة الطريق إلى السماء؟ كيف يكون شَكلها، وهل هي طريق وعرة؟ أم هي طريق تحفَّها الأشجار والماء، والغنج المتدلي على حوافها، الشاعرة، هناك من يرى أنَّ حياة الإنسان طالت أو قصُرت على هذي الأرض فهي مُؤقّتة وموبوءة بتفاصيل بائسة وشاقة أكثر ما تنتعش فيها السعادة والاسترخاء، وهناك من يقول بعد الحياة […]

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