2020/10/14 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر ترجح شمول لندن بزيارة الوفد العراقي بغداد,- عبدالحسين غزال يتجه الجهد الحكومي العراقي لتكريس الوقت القليل المتبقي على زيارة باريس باجتماعات واتصالات من اجل التمهيد العملي لزيارة يقوم بها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الاسبوع المقبل مع وزراء الحزمة المالية والاقتصادية بحثاً عن ابواب موارد جديدة فضلاً عن بحث الملف الامني وجهد مكافحة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات عراقية فرنسية تمهيداً لزيارة الكاظمي الى باريس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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