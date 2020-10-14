اجتماعات‭ ‬عراقية‭ ‬فرنسية‭ ‬تمهيداً لزيارة‭ ‬الكاظمي‭ ‬الى‭ ‬باريس

2020/10/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭ ‬ترجح‭ ‬شمول‭ ‬لندن‭ ‬بزيارة‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي بغداد‭,‬‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ يتجه‭ ‬الجهد‭ ‬الحكومي‭ ‬العراقي‭ ‬لتكريس‭ ‬الوقت‭ ‬القليل‭ ‬المتبقي‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬باريس‭ ‬باجتماعات‭ ‬واتصالات‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التمهيد‭ ‬العملي‭ ‬لزيارة‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬الحزمة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬ابواب‭ ‬موارد‭ ‬جديدة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بحث‭ ‬الملف‭ ‬الامني‭ ‬وجهد‭ ‬مكافحة‭ […]

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