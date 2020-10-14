الحقيقي والمزيف واللقاح المنتظر

2020/10/14 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جميع الدول تخبطت في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، وكان هذا عادياً أمام المفاجأة المرعبة للجائحة التي زاد حصادها على مليون وربع المليون في تقدم يحبس الانفاس.لكن بعد مضي عشرة شهور بات من الواضح أين هي الاخطاء في تعامل كل دولة مع اجراءات التصدي للفيروس.وقبل ذلك ترسخت قناعة في انَّ […]

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