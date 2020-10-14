هيئة الاعلام والاتصالات تنجر حملة فحص جودة ومتابعة في الانبار

2020/10/14 | 01:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، ان فرقها الفنية انجزت حملة فحص جودة خدمات الاتصالات ومتابعة الطيف الترددي في الانبار.

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