2020/10/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي الترجمة: "إن مسألة السياسة هي أولاً أن "الفعل الذي به يكون الشعب شعباً" ، كما يقول روسو ، بعبارة أخرى ما الذي يجعله شعبًا.



يمكن أن تكون كلمة معينة فقط ، والتي سيشكلها الناس كموضوع سياسي للاعتراف بصحتها عندما لا تكون مناسبة لأي شيء.



إذن فالكلام الحق الذي يؤسس هو ضد الكلام الحق الذي يبرر التأسيس.



نحن نسمي "المؤلف" موضوع الخطاب الحقيقي ، وبالتالي "السلطة" هو المجال الذي يفتح عليه ، وهو في هذه الح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السياسة والحقيقة في الفلسفة، جان بيير لالو - زهير الخويلدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السياسة والحقيقة في الفلسفة، جان بيير لالو - زهير الخويلدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).