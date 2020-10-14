مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة يحيى بن زيد - أحمد صبحى منصور

2020/10/14 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : ثورة يحيى بن زيد مقدمة :شهد ( على زين العابدين ) مصرع أبيه الحسين ومعظم أهله في كربلاء ، ورأى قبلها كيف رفض أبوه نُصح الناصحين وتسبّب في مذبحة كان يمكن تفاديها .



إتّعظ ( على زين العابدين ) بهذه المأساة ، وتفرّد بشخصية مختلفة عن جده وأبيه .



( زيد بن على زين العابدين ) سار على طريق جده الحسين ، رفض نُصح الناصحين وأعطى الفرصة لمن خدعه بالوعد ، وثار ......





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