2020/10/14 | 01:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، عن "مواثيق السلام" لابعاد التدخلات الخارجية.

وقال الصدر في تغريدة له، إن "ميثاق التظاهر السلمي سيشمل شروطاً شرعية واجتماعية يستسيغها الجميع، فيما سيضمن ميثاق الجهاد الوطني منع المجاهدين من المال والشهرة والسياسة، بينما يركز الميثاق الثلاث على محاسبة جميع الفاسدين وإن كانوا منّا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعلن مواثيق السلام لابعاد التدخلات الخارجية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعلن مواثيق السلام لابعاد التدخلات الخارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).