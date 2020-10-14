الحلبوسي: دعمنا وتضامننا الكامل لما طرحه السيد الصدر من مواثيق تعزز أمن البلاد

2020/10/14 | 01:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، دعمه وتضامنه الكامل لما طرحه السيد مقتدى الصدر من مواثيق تعزز امن البلاد وسلامة شعبه.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، "دعمنا وتضامننا الكامل لما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر اليوم، من مواثيق تعزز أمن البلاد وسلامة شعبه، خاصة وهي تأتي في وقت قد تكون مخرجاً للظروف المحيطة على المفاصل كافة".

واضاف، ان "عراقنا أحوج ما يكون لمثل هذه المبادرات، ونرى أن هناك ضرورة في تأييدها وتفعيلها على جميع المستويات".

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