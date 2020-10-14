"لأسباب تتعلق بالسلامة".. "إيلاي ليلي" تعلّق التجارب على علاج تجريبي لكوفيد-19

2020/10/14 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مجموعة "إيلاي ليلي" الأميركية للصناعات الدوائية، الثلاثاء، أنّها علّقت التجارب السريرية على علاجها التجريبي لمرض كوفيد-19 لأسباب تتعلّق بالسلامة لم تفصح عنها.

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