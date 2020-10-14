شعرية الكتابة عن الآخرين - تأريخ الحداثة العربية فى كتابات محمد دكروب - صلاح السروى

2020/10/14 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_السروى شعرية الكتابة عن الآخرين تأريخ الحداثة العربية فى كتابات محمد دكروبنستطيع أن نلمس نزعة تأريخية واضحة فى معظم آثار وكتابات محمد دكروب.



حيث دأب على طرح وتقديم النماذج والشخصيات المبدعة الفاعلة التى ساهمت فى تشكيل المشهد الثقافى – الفكرى والأدبى على الساحة العربية الحديثة والمعاصرة.



مصحوبا – هذا الطرح وذاك التقديم - على الدوام بدراسة مستفيضة للأبنية الزمانية والمك ......





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