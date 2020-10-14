كربلاء تعطل الدوام الرسمي غدا الخميس

2020/10/14 | 02:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غدا الخميس بمناسبة وفاة الرسول الاعظم (ص).

وقال الخطابي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، انه يعلن تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ليوم الخميس المصادف الخامس عشر من تشرين الثاني لتمكين أبناء المحافظة من أداء الزيارة في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) وتقديم الخدمات لزائري أمير المؤمنين (ع).

ووجه الخطابي، الدوائر الخدمية في المحافظة بتقديم الدعم والاسناد لمحافظة النجف الاشرف بهذه الزيارة .

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