بومبيو يشيد بـ

2020/10/14 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تصريحات له، الثلاثاء، أن هناك "تحولا" يحدث في الشرق الأوسط تجاه إسرائيل

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