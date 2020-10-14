فيديو.. “عن شائعة وفاته وحالته الصحية وإعتزاله”.. جورج وسوف يتحدث

2020/10/14 | 02:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تعرضت القرى والمدن السورية على مدار الأيام الماضية لحرائق ضخمة تسببت بخسائر بشرية ومادية فادحة، وعلق على الأمر الفنان السورى جورج وسوف قائلا: “أنا أي شيء في حياتي بشوفه ضد الإنسانية وبيوجع القلب والضمير بعلق عليه لأنه بيألمني، وأنا بتمنى الخير وكل حاجة حلوة لكل الدنيا، وده شيء من كل قلبي”.وأضاف […]

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