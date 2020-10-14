واشنطن تعلق على انتخاب دول

2020/10/14 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، بيانا حول احتضان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأنظمة الاستبدادية.

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