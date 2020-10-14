2020/10/14 | 03:09 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو وليد الابراهيم "اخطبوط الانحلال السياسي الاخلاقي") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز..
بين ليلة وضحاها اصبح من اثرياء السعودية وشيوخها بعد ان استغل مكانة اخته عند الملك فهد والتي ادخلته ضمن قائمة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
من هو وليد الابراهيم "اخطبوط الانحلال السياسي الاخلاقي") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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