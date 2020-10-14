من هو وليد الابراهيم

2020/10/14 | 03:09 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بين ليلة وضحاها اصبح من اثرياء السعودية وشيوخها بعد ان استغل مكانة اخته عند الملك فهد والتي ادخلته ضمن قائمة...

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