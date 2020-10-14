"الطيران المدني" العراقية تتعاقد على تقديم الخدمات الأرضية لـ "ناس" الدولية

2020/10/14 | 03:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت سلطة الطيران المدني العراقية، توقيعها عقدا لتقديم الخدمات الأرضية مع "شركة ناس الدولية".وذكرت سلطة الطيران في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "ناس الدولية"، تعد الشركة الأسرع نموا منذ تأسيسها في عام 2003 في تقديم الخدمات الأرضية لأكثر من …

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