2020/10/14 | 03:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء موسم نتائج الأعمال الفصلية، ليسجل "داو جونز" أول هبوط في 5 جلسات متتالية.

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