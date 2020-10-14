التعليم تعلن خبرا سارا للطلبة الدارسين على القناة الخاص

2020/10/14 | 03:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 3 ساعة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، إعفاء الطلبة ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي بنسبة 50% من الأجور الدراسية للسنة الدراسية 2021/2020.

وذكر المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (13 تشرين الأول 2020)، إن "وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبدالصاحب وجه بتشكل لجنة وزارية عليا لدراسة موضوع التعليم الموازي والنظر بما يخدم الطلبة ويحقق المصلحة العامة ويراعي الواقع الصحي والاقتصادي الذي يمر به البلد ويسعف ظروف الطلبة وعوائلهم في هذا المرحلة".

وأضاف العبودي، أن "توصيات اللجنة عرضت على هيئة الرأي وصوت أعضاؤها بالأغلبية على إعفاء الطلبة المستمرين بالدراسة والطلبة الجدد في الجامعات ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للمراحل الدراسية كافة وبنسبة 50% من الأجور الدراسية المقررة للسنة الدراسية 2021/2020 حصرا، لافتا الى ان "القرار تضمن أيضا أن الأجور الدراسية تسدد على ثلاث دفعات".

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