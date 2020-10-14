بالصور.. انتشال جثث من

2020/10/14 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشلت أطقم "الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين"، في طرابلس، 12 جثة من مجموعة من المقابر التي عثر عليها في ترهونة، جنوب العاصمة الليبية

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