البرلمان يتسلم «الورقة البيضاء»

2020/10/14 | 03:36 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

تسلمت اللجنة المالية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، «الورقة البيضاء» الإصلاحية التي أعدتها الحكومة وتهدف إلى الإصلاح المالي والاقتصادي في عموم البلاد.



مقرر اللجنة المالية النيابية الدكتور أحمد الصفار أفاد في حديث لـ«الصباح»، بأن «هذه الورقة تشمل خمس مراحل، وتهدف لإعادة هيكلة القطاع المالي والاقتصادي في العراق، إذ تركز المرحلة الأولى على تحقيق الاستقرار المالي والخروج من الأزمة الحالية من خلال ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات وتحسين التدفق النقدي وإصلاح الادارة، وهي ما تسمى بمرحلة التثبيت».

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