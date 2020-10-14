غادة .. تلميذة تؤدي الامتحان داخل سيارة إسعاف

2020/10/14 | 03:36 - المصدر: الصباح

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الديوانية : عباس الموسوي

أوعزت المديرية العامة للتربية في محافظة الديوانية بتقديم جميع أنواع الدعم للتلميذة غادة رحيم التي تعاني من مرض عضال وتحقيق رغبتها بخوض امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2019 - 2020

وقال مدير عام التربية في محافظة الديوانية عقيل الجبوري لـ«الصباح»: ان المديرية العامة للتربية قررت قبول مناشدة أهل التلميذة غادة رحيم لإجراء امتحان الدور الثاني لمادة العلوم ( صف سادس )، موضحا ان اتفاقا تم مع دائرة الصحة بتخصيص سيارة اسعاف لنقل التلميذة من المنزل الى المدرسة حيث جرى الامتحان داخل سيارة الإسعاف بحضور مديرة المدرسة واحدى المشرفات.

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