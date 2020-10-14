دوري الأمم الأوروبية.. أمسية أوكرانية تود إسبانيا نسيانها وموقف لوف يزداد صعوبة

2020/10/14 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاش المنتخب الإسباني الثلاثاء أمسية للنسيان في كييف بعد خسارته أمام مضيفه الأوكراني صفر-1 ، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية، فيما ازداد موقف مدرب المنتخب الألماني يواكيم صعوبة بعدما أفلت من الهزيمة أمام سويسرا وخرج متعادلا 3-3.

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