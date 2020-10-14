بعد خطاب الخارجية الأميركية..

2020/10/14 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الكاتب الإسرائيلي، سيث فرانتزمان، في مقال له نشر على صحيفة جيروزاليم بوست، أن هناك "إجماعا متزايدا ضد تهديدات أنقرة لليونان" بعد تصعيد تركيا الأخير للتوتر مع اليونان في منطقة شرق المتوسط

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