"كنا نعد الأيام بانتظار موتنا".. منظمة حقوقية تحذّر من ارتفاع عدد "قوارب الموت" في لبنان

2020/10/14 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الطفولة) غير الحكومية، الأربعاء، من أنّ مئات المهاجرين غير الشرعيين ركبوا البحر في الأشهر الأخيرة في محاولة للوصول إلى قبرص انطلاقاً من لبنان الغارق في أزمة اقتصادية خانقة دفعت بـ650 ألف طفل إضافي إلى وهدة الفقرة.

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