محافظ البصرة يوجه بإعادة الدوام في الدوائر بنسبة «100» بالمئة

2020/10/14 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيقرر محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الثلاثاء، اعادة الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة في المحافظة، بنسبة 100 بالمئة.وحصلت «المستقبل العراقي» على وثيقة صادرة من مكتب المحافظ أسعد العيداني، تضمنت اعماماً جاء فيه: «تقرر ان يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 100%».وعملت البصرة على تخفيض نسبة الدوام في دوائر الدولة منذ بدأت بتسجيل حالات مرتفعة بفايروس «كورونا».وأخذت البصرة تسجل انخفاضاً ملحوظاً بحالات الإصابة بالفايروس.

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