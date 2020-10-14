محافظ نينوى ورئيس البرلمان يناقشان ضرورة إنجاز مطار الموصل

2020/10/14 | 05:48 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى / زهراء علياستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس الثلاثاء، محافظ نينوى نجم الجبوري.وناقش اللقاء، بحسب بيان مكتب الحلبوسي الاعلامي الذي تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «الأوضاع في الموصل، وإعادة إعمارها، وعدداً من الملفات التي تخص المحافظة». وأكد الحلبوسي خلال اللقاء على «دعم المحافظة بالتخصيصات المالية، وإعطاء الأولوية لعدد من المشاريع، ومنها إنشاء مطار الموصل الدولي، وضرورة الإسراع في المباشرة به وإنجازه، وكذلك تأهيل القطاع الصحي، وإعادة تأهيل الجسور». واشار إلى أن «إعمار الموصل كما تستحق أقل ما يمكن تقديمه لهذه المدينة العريقة، الذي سيُسهم في استقرارها».

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