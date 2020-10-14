2020/10/14 | 05:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبر ثلاث فضائيات ومنصات الكترونية.. التربية تحدد بداية العام الدراسي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبر ثلاث فضائيات ومنصات الكترونية.. التربية تحدد بداية العام الدراسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).