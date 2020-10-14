بسبب «كورونا».. الاتحاد الأوربي يعتمد معايير مشتركة للقيود على السفر

2020/10/14 | 06:21 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، معايير مشتركة لتنسيق القيود على السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء الإجراءات المختلفة المتخذة على المستوى الوطنيلمكافحة وباء كوفيد-19 الذي يسجل انتشاراً مقلقاً في القارة.وخلال اجتماع في لوكمسبورغ، وافق الوزراء على توصية غير ملزمة لوضع معايير مشتركة لتحديد المناطق العالية المخاطر ضمن الاتحاد الاوروبي.وينص الاتفاق على أن ينشر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومنعها كل أسبوع خارطة للوضع في كل دول الاتحاد الأوروبي على المستوى الإقليمي مع رمز بألوان مشتركة عملاً بمستوى خطر المناطق: أخضر وبرتقالي وأحمر.وتحدد هذه المناطق مع الأخذ بالاعتبار المعايير في عدد الإصابات الجديدة التي يبلغ عنها لكل مئة ألف نسمة في الأيام الـ 14 الأخيرة ومعدل إيجابية الفحوصات.وهناك لون رابع (رمادي) مرتقب للمناطق التي لا توجد فيها معلومات كافية أو حين يعتبر عدد الفحوصات التي تجرى على مئة ألف نسمة، ضعيفاً جداً.وبحسب التوصيات فإن المسافرين القادمين من منطقة مصنّفة برتقالية أو حمراء أو رمادية يفرض عليهم حجر صحي أو فحص عند وصولهم.أما الوافدون من منطقة مصنفة خضراء فلا يخضعون لأي إجراء.

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