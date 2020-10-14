جريمة سببها هاتف.. مقتل طفل يهز مواقع التواصل في المغرب

2020/10/14 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلفت جريمة قتل، راح ضحيتها طفل مغربي، بسبب هاتف محمول، صدمة كبيرة بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

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