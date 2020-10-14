فيديو..ترامب يلقي الكمامة على أنصاره

2020/10/14 | 07:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- في أول تجمع إنتخابي له منذ إصابته بفيروس كوفيد-19 رمي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكمامة على أنصاره أثناء صعوده إلى المنصة لإلقاء الخطاب الانتخابي في ولاية فلوريدا.وأمام حشد ضخم من أنصاره المتحمسين الذين وضع قلة منهم كمامات للوقاية من الفيروس، قال ترامب البالغ 74 عاما “لقد تخطيته والآن يقولون إن لدي مناعة” […]

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