حقيقة تقاضي الاردن مبالغ مالية مقابل تسجيل وفيات كورونا

2020/10/14 | 07:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- العديد من الشائعات والسيناريوهات يتداولها العامة عند الحديث عن اخبار وفيات كورونا اولها «ان الاردن يتقاضى مبالغ مالية مع تسجيل اي وفاة بالمستشفيات على أنها بسبب فيروس كورونا »، وأيضا أن «أي وفاة تحدث يتم اعلان انها وفاة كورونا «أو «أن الفيروس غير مميت وكل ما يعلن ليس حقيقيا» مسؤول ملف كورونا في […]

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