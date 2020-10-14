لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه

2020/10/14 | 07:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- يثور غضب اللاعبين ومشجعي أي ناد؛ عند تسديد أحد لاعبي فريقهم هدفا في مرماه عن طريق الخطأ، وهي ظاهرة تتكرر باستمرار على الساحة الخضراء، لكن الغضب في هذه الواقعة وصل إلى حد القتل، وهو ما كان بالفعل مصير لاعب أوغندي.وارتكب اللاعب الأوغندي «تشرشل أواسي» البالغ من العمر 22 عامًا، خطأ دفاعيا قد […]

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