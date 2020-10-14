هجوم إلكتروني يستهدف منظمات حكومية في إيران

2020/10/14 | 07:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية، وقوع هجوم سيبراني، استهدف منظمتين حكوميتين، وذلك بعد أنباء عن هجمات إلكترونية ضد عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.وذكرت وزارة الاتصالات الإيرانية أن الهجوم الإلكتروني شمل منظمتين حكوميتين فقط، موضحًا أن الجهات المختصة تحقق في الأمر، وفقًا لموقع “إيران إنترناشيونال”.وقال مركز ماهر، التابع للوزارة الإيرانية، إنه جاهز لتقديم […]

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