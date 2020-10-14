تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12

2020/10/14 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- علّق الفنان محمد هنيدي على أنباء إصدار هاتف ايفون 12 بدون سماعة وبشحن لاسلكي.وكتب محمد هنيدي عبر تويتر قائلا “‏المرة الجاية هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة”.المرة الجايه هنفتح العلبة هنلاقي مكتوب حظ سعيد المرة القادمة pic.twitter.com/aHpFLiRl8I — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 13, 2020

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