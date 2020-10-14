الـ FBI يكشف نتائج تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

2020/10/14 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، أنه لم يتوصل إلى نتيجة قاطعة بشأن سبب انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في شهر أغسطس الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 200 شخص.ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدثة باسم مكتب التحقيقات الفيدارلي قولها: “لم يتم التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج القاطع”.وقالت “رويترز” إن […]

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