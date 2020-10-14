"تأييد ضمني".. شقيقة الهذلول تدعو لاعبات أوروبا إلى مقاطعة البطولات السعودية

2020/10/14 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشدت شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، لاعبات غولف أوروبيات، مقاطعة بطولة من المفترض تنظيمها في السعودية، نوفمبر القادم، وذلك للتضامن مع شقيقتها في ظل محاولة "النظام السعودي استخدام الرياضة لتبييض جرائمه، وفتح نافذة على الغرب".

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