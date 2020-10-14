حقيقة انفصال ابنة هيفاء وهبي عن زوجها

2020/10/14 | 07:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قبل أسبوع تقريباً سُربت معلومات حول إنفصال إبنة الفنانة ال​لبنان​ية ​هيفا وهبي​، ​زينب فياض​، عن زوجها، الذي أنجبت منه طفلتيها “رهف” و”دانييلا”.وقد أشارت المعلومات الى أن ثمة أزمة حصلت في الوقت الماضي بين زينب وزوجها، بعد خروجها الى العلن وإنتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي، ما أحدث نوعاً من التصدع في العلاقة، التي […]

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