فوائد زيت الفيتامين E لحماية الشعر من التساقط

2020/10/14 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /-ديُعتبر زيت الفيتامينE الحليف المثالي للشعر الجاف والفاقد للحيوية على أبواب الخريف.إذ يساهم إدراجه في روتين العناية التجميلية بإصلاح ما أفسده الصيف وبتعزيز قوة الشعر ونموه.يُعرف زيت الفيتامين E بخصائصه المفيدة للصحة والبشرة.ولكنه يتمتع أيضاً بفوائد عديدة بالنسبة للشعر وفروة الرأس.وهو يُشكّل علاجاً مثالياً للشعر التالف والذي يعاني من التساقط […]

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