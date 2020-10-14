فوائد زيت الفيتامين E لحماية الشعر من التساقط


فوائد زيت الفيتامين E لحماية الشعر من التساقط
2020/10/14 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /-ديُعتبر زيت الفيتامينE الحليف المثالي للشعر الجاف والفاقد للحيوية على أبواب الخريف.

إذ يساهم إدراجه في روتين العناية التجميلية بإصلاح ما أفسده الصيف وبتعزيز قوة الشعر ونموه.

يُعرف زيت الفيتامين E بخصائصه المفيدة للصحة والبشرة.

ولكنه يتمتع أيضاً بفوائد عديدة بالنسبة للشعر وفروة الرأس.

وهو يُشكّل علاجاً مثالياً للشعر التالف والذي يعاني من التساقط […]

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