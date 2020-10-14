طرق طبيعية لتفتيح لون البشرة قبل الشتاء

2020/10/14 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- تسعى أغلب السيدات للعناية ببشرتهن وجمالها باستمرار، خاصة مع الدخول في فصل الشتاء، لذلك وبعيداً من الكريمات باهظة الثمن، فأفضل حل لتفتيح البشرة والتخلص من البقع السوداء هو اللجوء الى الوصفات الطبيعية والمتوافرة في كل منزل.عادةً ما تنغمس البشرة مع المكونات الطبيعية المغذّية بسهولة فتساعد في تحسين لون البشرة بشكل طبيعي ومن […]

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