غوغل تطلق برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط

2020/10/14 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت غوغل برنامجا لتسريع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر تنمية المهارات الرقمية للأفراد والشركات، مع التركيز بشكل خاص على قطاعي التجزئة والسياحة.

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