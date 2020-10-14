المالية النيابية تعلق بشأن ما جاء في الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة للبرلمان

2020/10/14 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

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اجتماع اللجنة المالية النيابية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت اللجنة المالية النيابية، على مضمون ما جاء في "الورقة البيضاء" التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، مشيرة إلى انها تتضمن رؤية الحكومة بخطوط عامة، فيما حذرت من إفلاس البلد في حال الاستمرار بالاقتراض دون وجود إصلاحات حقيقية.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي موحان، في تصريحات متلفزة تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، أمس الثلاثاء، 13 تشرين الأول 2020، إن "الورقة البيضاء لا تختلف كثيرا عن الخطط الاقتصادية للحكومات السابقة"، مؤكدا أن الخطة متوسطة وفيها رؤية الحكومة بخطوط عامة.

وأضاف، أن "الحكومة عبر الورقة البيضاء تريد معالجة بعض الأهداف"، مبينا أن الورقة تضمنت مفاهيم عامة وهي أشبه برسالة الماجستير والدكتوراه وليست خطة اقتصادية.

واوضح ان "الورقة الاقتصادية الموجودة لدى اللجنة المالية النيابية أكثر أهمية وواقعية من الورقة الحكومية".

وحذر موحان، من الاستمرار بالاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية، مبينا أن "الحكومة ستعلن إفلاسها خلال كانون الأول المقبل في حال مرر قانون الاقتراض الحالي".

وأكد أن هناك زيادة في الموازنة التشغيلية بحدود 6 تريليونات دينار شهريا.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، أن الأرقام المعلنة من الحكومة بشأن الحاجة الفعلية مبالغ فيها، وتابع ان "اللجنة المالية ليست ضد قانون الاقتراض والورقة الإصلاحية لكنها ضد الاستمرار بالاقتراض من دون وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية"، مؤكدا أن اللجنة ستصوت على قانون الاقتراض الحالي إلا أنه ليس على وفق الأرقام والآلية التي تريدها الحكومة.

وبين كوجر، أنه "كلما زاد الاقتراض من دون وجود إصلاحات زادت احتمالية انهيار الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أن انهيار الاقتصاد يعني انهيار العملية السياسية برمتها.

وأشار إلى أن "هناك موارد متنوعة يمكن الاستعانة بها بدلا من اللجوء إلى الاقتراض"، مبينا ان الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإصلاحات.

وكان رئيس لجنة العمل النيابية حسين عرب، قد أفاد بأن " اللجنة المالية النيابية قدمت حلولا للأزمة الراهنة"، لافتا إلى أن حكومة عبدالمهدي لم تستمع لنصائح اللجنة المالية.

وأشار إلى أن مجلس النواب طلب من الحكومة خطة إصلاح آنية وليس مؤجلة لخمسة أعوام، مبينا أن الحكومة المقبلة غير ملزمة بتطبيق الورقة البيضاء.

وشدد على ضرورة أن تستمع الحكومة لمقترحات اللجنة المالية، وتابع "لن نسمح لأي جهة تسعى لإفلاس البلد وتصفير الاحتياط النقدي".

جدير بالذكر ان وزير المالية علي علاوي، طرح أمس الثلاثاء، 3 حلول لتأمين رواتب الموظفين دون توقف او تأخير، مبينا بالأرقام الوضع الاقتصادي في العراق، وحجم التراكم بنفقات الرواتب وزيادتها بشكل مضاعف في وقت قلت فيه إيرادات الدولة من النفط.

ر.إ

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