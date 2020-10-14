بعد النجف.. محافظة عراقية أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا

2020/10/14 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

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محافظة كربلاء

فوتو: ارشيف

منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن محافظ كربلاء، نصيف الخطابي، الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم غد الخميس بمناسبة وفاة النبي محمد.

وقال الخطابي في بيان، اليوم، 14 تشرين الأول 2020، انه "سيتم تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في محافظة كربلاء ليوم الخميس المصادف الخامس عشر من تشرين الأول، لتمكين أبناء المحافظة من أداء الزيارة في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) وتقديم الخدمات لزائري أمير المؤمنين (ع)".

ووجه الخطابي، الدوائر الخدمية في المحافظة بتقديم الدعم والاسناد لمحافظة النجف بهذه الزيارة .

وكانت محافظة النجف، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس، بمناسبة زيارة وفاة الرسول.

ر.إ

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